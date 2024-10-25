وصفات سحرية لتكثيف الشعر وملئ الفراغات في مقدمة الرأس خلال أيام .. مكونات طبيعية 100 %

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رياض - احمد صلاح - لا شك أن الشعر جزء مهم للغاية من الجسم حيث انه يقوم بدور الحماية من اشعة الشمس في الصيف ومنح الدفء في برد الشتاء للرأس وهو الأمر الذ يدركه الجميع لكن بالنظر إلى الجانب الذي يتعلق بالجمال والزينة فإن الشعر من التفاصيل التي تمنح الوجه المظهر الجميل المطلوب لذا يتم الاعتناء به لكن بمرور الوقت قد يبدأ الشعر في التساقط لذا يتم البحث عن علاج فوري وطبيعي لهذا الأمر أو قد ترغب إحداهن في زيادة طول أو كثافة الشعر وهو الأمر الذي قد تجده في بعض الوصفات التي نحن بصدد الحديث عنها من خلال المقال

وصفة العسل والزنجبيل للشعر

جدير بالذكر أن تلك الوصفة من أفضل الوصفات التي تمنح الشعر ما يحتاج من خلال الخلط بين ملعقة كبيرة من بشر الزنجبيل مع 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض حتى نحصل على خليط متجانس ثم يتم تطبيقها على فروة الرأس وأطراف الشعر وتترك لمدة قد تصل إلى 30 دقيقة وفي الاخير يتم شطف الشعر بالماء والشامبو

وصفة البيض والزيت للشعر