انت الأن تتابع خبر جوزك هيبقي طاير من جمالك!! .. وصفة جبارة لتنعيم الشعر من أول استخدام وصفة الفنانة “فريدة سيف النصر” للعناية بالشعر.. اعرفيها حالا؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة فريدة سيف النصر رمزا للجمال والشعر الصحي الطبيعي، مما يدفع الكثير من السيدات للاستفسار عن أسرارها للعناية بالشعر، ومن خلال استضافتها في برنامج “السفيرة عزيزة”، شاركت فريدة بعض النصائح المفيدة ووصفة مميزة للحفاظ على شعر قوي، لامع، وصحي، وأكدت على أهمية استخدام مكونات طبيعية تعزز من صحة فروة الرأس والشعر.

نصائح فريدة سيف النصر للحفاظ على صحة الشعر

أشارت الفنانة فريدة إلى أنها بدأت رحلتها في العناية بالشعر من خلال قراءة مكثفة حول الأعشاب والطب النبوي، حيث قامت بتجربة وصفات متنوعة حتى توصلت إلى أن الشعر يستفيد بشكل كبير من الخضروات التي تحتوي على جذور، مثل البطاطس، الجزر، اللفت، الفجل، والبنجر، وأوصت بالمداومة على تناول هذه الأنواع من الخضروات، كونها غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الشعر، كما ذكرت استخدام “روح النشادر” لتحفيز صحة فروة الرأس، مع التنبيه بأن البعض قد يشعر ببعض الحرقان عند استخدامها.

وصفة فريدة سيف النصر لشعر كثيف ولامع

كشفت الفنانة عن وصفتها الفعالة لتحسين مظهر الشعر، والتي تعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

المكونات:

الزيوت الثلاثة: زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت السمسم.

أنواع العسل الثلاثة: العسل الأبيض، العسل الأسود، دبس الرمان.

أنواع الخل الثلاثة: الخل الأبيض، خل التفاح، خل البلسمك (العنب).

بصلة وثوم مطحونان ناعمًا: يتم طحن البصل والثوم للحصول على قوام ناعم.

الخردل المطحون: يُضاف للمزيج لزيادة الفعالية.

طريقة الاستخدام: