انت الأن تتابع خبر معجزة الكمون مع الماء والحليب .. خلطة بسيطة كالسحر لعلاج رباني لأكثر من 8 أمراض بعضها مزمنة وخبيثة ستندهش عند معرفتها؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكمون واحدًا من اهم التوابل التي يتم استخدامها في المطابخ العالمية والعربية ايضًا، حيث ان له نكهة مميزة تضيف طعم مميز إلى مختلف الاطباق، لكن من الجدير بالذكر ان استخدامات الكمون لا تقتصر فقط على الطعم المميز الذي يضيفة إلى الاطبق المتنوعة، بل ان هناك العديد من الاستخدامات الاخرى التي قد اثبت الكمون فعاليته الكبيرة بهم، حيث ان الكمون يعتبر واحدًا من افضل التوابل التي تساهم في علاج مشاكل الهضم، ويعتبر ضمن الاعشاب التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ايضًا وغيرها من الفوائد الاخرى التي يمكن الاستفادة من الكمون بها، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
فوائد الكمون
- يساهم الكمون بشكل كبير في علاج الارق ومشاكل اضطرابات النوم، حيث ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على نوم جيد في المساء للعديد من الاسباب منها التوتر او القلق او التعب، لكن الكمون يحتوي على هرمون يسمى بهرمون الميلاتونين وهو الذي يساعد بشكل كبير في علاج اضطرابات النوم، ويمكن تناولة لعلاج تلك الاضرابات عن طريق اضافة ملعقة صغيرة منه على موزة مهروسة وتناولها قبل النوم مباشرةً.
- تستخدم بذور الكمون ايضًا في العلاجات المنزلية للشعر، حيث ان في الكمون مركبات تساهم في الحصول على شعر ناعم ولامع وقوي وكثيف، ويمكن استخدامة عن طريق تدليك فروة الرأس بمغلي الكمون مرة اسبوعيًا.
- يساهم الكمون بشكل كبير في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويكون ذلك عن طريق تنشيط بروتينات الهضم والتي تساعد في التحسين من حالة الجهاز الهضمي بشكل كبير.