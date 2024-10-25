انت الأن تتابع خبر ما هو «حليب القمر»؟ .. فوائدة سحرية غير متوقعه حال شربه ليلاً وهذه طريقة تحضيره .. هتشكريني طول حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتساء كأس من الحليب فكرة جيدة للاسترخاء قبل النوم ولكن قارة آسيا أضافت عليه إضافات تجعل منه مهدئ سحريا، كما أن هذه الإضافة تجعله منجم غني بالعناصر الصحية ويتم تسميته بحليب القمر وبحسب موقع Times of india فإن هذا الحليب يتم إضافة خليط من التوابل المفيدة له والتي تقوي المخ وتخفف من التوتر، ويزيد هذا المشروب من الاسترخاء وقد قال الموقع أن احتساء هذا الحليب قبل النوم يعد عادة في قارة آسيا منذ قديم الأزل.

فوائد حليب القمر

تخفيف التوتر وخاصة التوتر الذي يستمر لفترات طويلة وذلك لاحتوائه على الأشواجندا وهي تمد الدماغ بالطاقة وتقلل الأرق والإنهاك.

يجعلك تنام بشكل أعمق.

يقلل من الأرق الناتج عن الضغط المستمر والمكوث أمام السوشيال ميديا لوقت طويل وهو يعمل على تهدئة الجسد.

ينشط الذاكرة بسبب الكركم الموجود فيه.

يفيد الإدراك.

يقوي المناعة بسبب الكركم الذي يعد مضاد قوي للإلتهاب ومضاد أكسدة أيضا.

يفيد صحة الجهاز الهضمي.

يعزز من صحة الأمعاء لأنه يتكون من الزنجبيل وغيره من التوابل المفيدة.

كيفية عمل حليب القمر

نصف ملعقة كركم صغيرة الحجم.

ربع ملعقة اشواغاندا صغيرة.

نصف ملعقة قرفة صغيرة.

ملعقة واحدة من العسل.

ملعقة زيت جوز الهند او يمكن استبدالها بالسمنة.

رشة من كل من الآتي: زنجبيل، فلفل اسمر، جوزة الطيب، هيل.

حليب.

خطوات التحضير