أخبار اليمن : الدكتور بن حبتور يعزي في استشهاد المجاهد هاشم صفي الدين 

المؤتمر نت - الدكتور بن حبتور يعزي في استشهاد المجاهد هاشم صفي الدين
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دوت الخليج -
الدكتور بن حبتور يعزي في استشهاد المجاهد هاشم صفي الدين
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء و مباركة في إستشهاد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد العلامة هاشم صفي الدين، أثر غارة صهيونية إجرامية .
وعبر عضو المجلس السياسي الأعلى في برقية بعثها إلى قادة حزب الله و الاحرار في محور المقاومة عن تعازيه وتهانيه الحارة في استشهاد هذا المقاوم المجاهد الصلب على طريق القدس و الذي قضى جل حياته مجاهدا صابرا عاملا من اجل حزب الله والمقاومة وتعزيز مقومات قوتها في مواجهة العدو الإسرائيلي.. مجددا التنديد بالسلوك و النهج الإجرامي الإرهابي للعدو الصهيوني و انتهاكه السافر لكافة الاعراف و المواثيق والمعاهدات في عدوانه الإجرامي ..منوها بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها حزب الله من اجل نصرة ابناء الشعب الفلسطيني و الدفاع عن الشعب اللبناني و عن الامة و مقدساتها
" آنا لله و إنآ إليه راجعون ".
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة