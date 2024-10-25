نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والسيد اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس احتفال محافظة السويس بالعيد القومي بمسجد بدر بمحافظة السويس، بحضور الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،، والسيد اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس.

وبحضور الأستاذ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والمستشار عبد الله القحطاني نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية، والسيد اللواء مهندس أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة السويس، والسيد الأستاذ أحمد الوزيري سكرتير عام مساعد محافظة السويس، والشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ مؤمن الهواري مدير المنطقة الأزهرية، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.



وأدى خطبة الجمعة بمسجد بدر الشيخ محمود السعيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس والتي جاءت بعنوان: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

وأكد في خطبته على ضرورة مخاطبة الناس جميعًا بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا، وجاء في خطبته أن مِن أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَهُ لِسَانًا طَيِّبًا أَنِيقًا، وَيَهْدِيَهُ إِلَى أَنْ يَنْطِقَ بِكُلِّ حَسَنٍ رَفِيعٍ مُنِيرٍ، فَيُدْخِلَ السُّرُورَ عَلَى النَّاسِ بِبَدِيعِ كَلَامِهِ، وَيُكَفْكِفَ دُمُوعَهُمْ بِعَذْبِ قَوْلِهِ، يُشَجِّعُ بِكَلِمَتِهِ طِفْلًا، وَيُقَوِّي ضَعِيفًا، وَيَجْمَعُ شَمْلَ أُسْرَةٍ، فَأَكْرِمْ وَأَنْعِمْ بهِدَايَةِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ".

وحذر من فحش القول والتنمر على الناس، فالأمر الإلهي بأن نقول حُسنًا لكل الناس، فقال تعالى: { وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسۡنࣰا }، للناس كل الناس، مهما اختلفت أديانهم أو عقائدهم أو جنسياتهم أو أعراقهم.