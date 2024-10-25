عاجل.. وزير الاستثمار المختص بتطبيق قانون صندوق مصر السيادي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 “تابع” الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 ، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.