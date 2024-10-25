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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام طه حكم المساعد في مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عن سعادته الكبيرة بسبب أداء الحكام المصريين في المباراة.

الحكم المساعد لمباراة الأهلي والزمالك: مش لازم كل حاجه نقول عايزين أجانب

وأوضح أحمد حسام طه في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناةالأولى بالتلفزيون المصري: "طاقم الحكام المصريين كان في أعلى معدلات التركيز منذ اليوم الأول والحمد لله نجحنا في مهمتنا التي حضرنا إليها من مصر إلى الإمارات".

وأضاف: "طاقم التحكيم المصري رد على مطالبة البعض بحضور حكام أجانب"

وأشار: "مش لازم كل حاجة نقوم عايزين الخواجة".

ثم أتم طه: "هناك تحكيم أجنبي في بعض مباريات الدوري المصري وكان هناك بسببه أخطاء مؤثرة".