نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينارد ولوشيسكو مرشحان لتدريب المنتخب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

رينارد ولوشيسكو مرشحان لتدريب المنتخب السعودي

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، فسخ عقد مانشيني بالتراضي، بعد 423 يومًا من الإخفاقات والتراجع الفني والتكتيكي.

وعانى مانشيني من انتقادات حادة منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب السعودي في أغسطس، وارتفعت الأصوات للمطالبة بإقالته بعد توديع كأس آسيا من ثمن النهائي.

وتراجع أداء الأخضر السعودي خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من اليابان (0-2) والتعادل السلبي مع البحرين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر صحيفة الجزيرة، فإن الاتحاد السعودي يفاضل في الوقت الحالي، بين الفرنسي هيرفي رينارد والروماني رازفان لوشيسكو.

وسبق للروماني لوشيسكو، تدريب الهلال، خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، وقاد الزعيم لحصد مجموعة ألقاب، أبرزها دوري أبطال آسيا.

أما رينارد فقد سبق له تدريب الأخضر، وقاد المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.