نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية وضمك في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق القادسية مع نظيره فريق ضمك، اليوم الجمعة 25 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية ضد ضمك

تُقام المباراة بين فريقي القادسية وضمك في الساعة 5:35 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة 6:35 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي القادسية وضمك عبر قناة ssc 1، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لكل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب القادسية وضمك في الدوري السعودي

ويتواجد فريق القادسية قي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق ضمك في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.