نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة عقب الفوز بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قادمة من الإمارات بعد خوضه بطولة كأس السوبر المصري وإحراز اللقب.

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة عقب الفوز بالسوبر

وتوج الأهلي مساء أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي بركلات الترجيح.

واستغرقت رحلة الأهلي من مطار أبو ظبي وحتى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي ما يقرب من 3 ساعات.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية قبل العودة للاستئناف مجددًا استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي يوم 29 من الشهر الجاري في كأس القارات للأندية.