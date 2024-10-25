نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. سفينة تحمل 2000 طن مساعدات إغاثية تصل مرفأ بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، استقبال سفينة مساعدات من دولة الإمارات على متنها 2000 طن من الإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وذلك في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان"، التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه السفينة في إطار الدعم الإنساني المتواصل من دولة الإمارات للأشقاء اللبنانيين في ظل الأزمة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وفي هذا الصدد، قال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: "تأتي هذه المساعدات الجديدة في سياق حرص دولة الإمارات على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، حيث حملت السفينة 1000 طن من الإمدادات الغذائية، و1000 طن من مستلزمات الإيواء المتنوعة، ليصل حجم المساعدات التي أرسلت حتى الآن إلى 2610 أطنان".

وأضاف: "تعكس هذه الجهود الحثيثة لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بتوفير احتياجات الشعب اللبناني الشقيق، والتي تجسد القيم الإنسانية السامية والأخوية، الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن مع الأشقاء اللبنانيين".

يذكر أنه في إطار دعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الراهنة، وبتوجيهات رئيس الدولة، دشّنت دولة الإمارات في 4 أكتوبر الجاري حملة "الإمارات معك يا لبنان" لدعم الأشقاء اللبنانيين، وأرسلت 14 طائرة بعضها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فضلًا عن حملة "الإمارات معك يا لبنان" التي جمعت 1،300 طن من الإمدادات الإغاثية، بمشاركة 24 مؤسسة إماراتية مانحة وآلاف المتطوعين في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.