نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مانشيني بعد إقالته من تدريب السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المدرب روبرتو مانشيني بالشكر إلى اتحاد الكرة السعودي عقب خوضه تجربة تدريب "الأخضر".

أصدر المدرب الإيطالي أول تعليق له عقب الإعلان عن إنهاء خدماته في قيادة منتخب السعودية.

وعلق روبرتو مانشيني على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالته من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، متقدمًا بالشكر على الفرصة التي حصل عليها في قيادة الأخضر".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عن الاتفاق مع مانشيني على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بصورة رسمية، وذلك بعد أيام قليلة من التعثر بالتعادل أمام البحرين، وقبلها الخسارة أمام اليابان، في المواجهتين اللتين أقيمتا بمدينة جدة، ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعبر حسابه في إنستغرام، استعرض مانشيني القرار الذي نشره اتحاد كرة القدم، قائلًا: "استمتع روبرتو مانشيني بالفرصة التي أتيحت له في السعودية"، مضيفًا "الشكر موصول للرئيس واللاعبين والمديرين، وكذلك الجماهير".

وأرفق مانشيني صورة توضح ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بتصفيات الدور الحاسم، إذ يحتل "الأخضر" المركز الثالث بخمس نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه منتخب أستراليا، ويحتل المركز الثاني، في الوقت الذي يحضر فيه البحرين رابعًا بخمس نقاط كذلك، بينما يتصدر منتخب اليابان بعشر نقاط، ويأتي منتخبا إندونيسيا والصين في المركزين الخامس والسادس بثلاث نقاط.