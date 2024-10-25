انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم والحرمان مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل مذيعة في قناة الجزيرة تدعى خديجة بن قنة عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون الحاجة إلى عمل اي نوع من انواع الريجيم، على ان يكون انقاص الوزن بشكل سريع ايضًا، حيث قد كشفت تلك المذيعة عن الوصفة التي قد واظبت على استخدامها وهي وصفة الشاي بالزنجبيل، حيث ان الجنزبيل يساهم بشكل كبير في تنظيم الشهية، مما قد جعلها تخفض وزنها بشكل كبير خلال اسابيع قليلة فقط بمجرد الانتظام على شرب هذا المشروب، ومن الجدير بالذكر انه يساهم في خفض الوزن والتخلص من دهون البطن بدون عمل اي مجهود، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
فوائد الشاي بالزنجبيل
- يعتبر الشاي بالزنجبيل ايضًا واحدًا من اهم مقويات المناعة خاصةً خلال فصل الشتاء، حيث ان الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب نزلات البرد والانفلونزة التي تنشط بشكل كبير خلال فضل الشتاء، ولذلك فإنه يجب المواظبة على شرب الشاي بالزنجبيل في حالة الرغبة في خفض الوزن وتقوية المناعة، وتعتبر افضل طريقة لعمل الشاي بالزنجبيل هي احضار جنزبيل طازج والبدء في تقطيع قطع صغيرة منه، بعد ذلك ابدء في اضافة ربع ملعقة من الشاي واضافة قطعتين من الجنزبيل المقطع والبدء في اضافة الماء المغلي عليه وتركة مغطى لمدة خمس دقائق، ثم قم بتحليته بملعقة من العسل الطبيعي وابدء في تناولة يوميًا على الريق للحصول على افضل نتيجة.