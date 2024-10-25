انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم والحرمان مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل مذيعة في قناة الجزيرة تدعى خديجة بن قنة عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون الحاجة إلى عمل اي نوع من انواع الريجيم، على ان يكون انقاص الوزن بشكل سريع ايضًا، حيث قد كشفت تلك المذيعة عن الوصفة التي قد واظبت على استخدامها وهي وصفة الشاي بالزنجبيل، حيث ان الجنزبيل يساهم بشكل كبير في تنظيم الشهية، مما قد جعلها تخفض وزنها بشكل كبير خلال اسابيع قليلة فقط بمجرد الانتظام على شرب هذا المشروب، ومن الجدير بالذكر انه يساهم في خفض الوزن والتخلص من دهون البطن بدون عمل اي مجهود، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد الشاي بالزنجبيل