انت الأن تتابع خبر طريقة عمل الشاي العدني مع المكونات المطلوبة لطعم ومذاق خرافي .. الطريقة الأصلية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المشروبات الساخنة من أمتع المشروبات التي من الممكن أن تحظى بها في يومك وهو أمر يظهر من خلال الإقبال الشديد عليها ومن ضمن أشهر الأنواع هو الشاي الذي يعتبر المشروب رقم واحد في العالم ليس فقط لأنه ذا مذاق رائع ومميز لكنه يختلف في نكهته وطريقة تحضيره من مكان لأخر حسب المكونات والطريقة التي يتم إعدادها بها وهناك في المنطقة العربية أنواع عدة للشاي والتي من بينها الشاي العدني ذو الطعم المميز والذي يجبرنا على أن نوضح الطريقة التي يتم من خلال الحصول على كوب منه في المنزل

مكونات عمل الشاي العدني في المنزل

ملعقتان من شاي العدني.

4 ملاعق سكر أبيض.

نصف ملعقة صغير من قرفة وقرنفل.

هيل مطحون على

2 كوب حليب.

4 كوب من الماء المغلي.

طريقة عمل الشاي العدني في المنزل