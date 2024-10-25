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أحمد جودة - القاهرة - يتقاضى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي، أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 ناديًا، من بين 28 فريقًا يلعبون ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.

راتب ميسي أكثر من إجمالي رواتب 22 فريقًا في الدوري الأمريكي

يحصل ميسي 37 عامًا، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022 في قطر على دخل مضمون قدره 20.446.667 دولار، عقب فوزه بالموسم العادي لبطولة الدوري الأمريكي هذا العام، وفقًا للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين، علمًا بأنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقًا في رواتب اللاعبين بالدوري الأمريكي بمبلغ 41.7 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير أي فريق آخر بالمسابقة.

ويأتي فريق تورنتو في المركز الثاني بالقائمة، حيث ينفق 31.8 مليون دولار على أجور لاعبيه، بينما تبلغ تكاليف الرواتب في فريق لوس أنجيليس غالاكسي (22.1 مليون دولار) ولوس إنجيليس إف سي (22 مليون دولار).

وتنفق خزينة فريق ناشفيل 21.9 مليون دولار على رواتب لاعبيه، بينما ينفق فريق سينسيناتي 21 مليون دولار، وهيوستن (20.5 مليون دولار).

وتعتبر هذه الأندية الستة هي الوحيدة في الدوري الأمريكي التي يتفوق إجمالي رواتب لاعبيها، على ما يتقاضاه ميسي بمفرده من إنتر ميامي.