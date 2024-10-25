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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي كريم رمزي على طريقة تعامل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع أزمة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم.

كريم رمزي يعلق على طريقة تعامل النادي الأهلي مع أزمة كهربا

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" قرارات النادي الأهلي لا تقبل الهزار، وهناك بعض الناس انتقدت قرار النادي ضد كهربا، وقال أنه ليس وقته".

وأضاف:" النادي الأهلي يفوز، وربنا يرزقه التوفيق، بسبب هذه المواقف، هناك مبادئ ونظام وعدل، وهذا الأمر أول طريق النجاح".

واختتم:" لو عملت عكس كدا عمرك ما هتبقى النادي الأهلي؛ هناك قواعد ثابتة ومبادئ؛ ثم بعد ذلك يكون هناك عوامل أخرى للنجاح؛ مثل لاعبين مميزين وإدارة مميزة، المارد الأحمر فاز لأنه اتخذ قرار صائب في أزمة كهربا".