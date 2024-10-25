مصدر مسؤول: وفد مصري رفيع المستوى يلتقي رئيس الموساد ووفدا من الشاباك

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - قال مصدر أمني مسؤول، لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ وفدًا أمنيًا مصريًا وعسكريًا رفيع المستوى، التقى رئيس الموساد ووفدًا من الشاباك.

وأضاف المصدر الأمني المسؤول، أنّ اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأشار المصدر الأمني المسؤول، إلى أنّ مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال قطاع غزة، كما أنّ مصر حذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع غزة.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال مصدر مصري مسؤول لـ"القاهرة الإخبارية"، إنّ وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى يلتقي وفدًا من قيادات حركة حماس بالقاهرة؛ لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسُبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

وأضاف المصدر المسؤول، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أكد التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، عبر شنِّ عشرات الغارات الجوية والقصف جوًا وبرًا وبحرًا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.