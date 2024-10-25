انت الأن تتابع خبر منذ 7 أكتوبر .. إسرائيل تكشف عدد قتلى جنودها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء عندما خرجت مجموعة من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.



كما سمح الجيش الاسرائيلي بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.



وكان الجيش الإسرائيلي قال عبر موقعه، في آخر تحديث له، (07.10.2023) إن عدد جرحى الجيش بلغ 5.065، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.