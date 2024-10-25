انت الأن تتابع خبر «من غير ما تروح الكوافيرات..» طريقة صبغ الشعر في المنزل بمواد طبيعية واقتصادية وتغطية الشيب تماما هتندمي انك مكنتش تعرفها..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على ألوان شعر جذابة وطبيعية دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي قد تؤثر على صحة الشعر وتسبب تلفه يعد اللون الزيتوني واحدا من الألوان العصرية والمميزة التي تضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على إطلالتك. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وآمنة.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحناء الطبيعية

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة من مسحوق السبانخ المجففة أو مسحوق الماتشا (لإضافة اللون الأخضر)

نصف كوب من الشاي الأخضر المخمر والمبرد

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (لترطيب الشعر)

ماء دافئ (لتحضير الخليط)

الطريقة