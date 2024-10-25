انت الأن تتابع خبر «من غير ما تروح الكوافيرات..» طريقة صبغ الشعر في المنزل بمواد طبيعية واقتصادية وتغطية الشيب تماما هتندمي انك مكنتش تعرفها..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على ألوان شعر جذابة وطبيعية دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي قد تؤثر على صحة الشعر وتسبب تلفه يعد اللون الزيتوني واحدا من الألوان العصرية والمميزة التي تضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على إطلالتك. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وآمنة.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من الحناء الطبيعية
- 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم
- 1 ملعقة كبيرة من مسحوق السبانخ المجففة أو مسحوق الماتشا (لإضافة اللون الأخضر)
- نصف كوب من الشاي الأخضر المخمر والمبرد
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (لترطيب الشعر)
- ماء دافئ (لتحضير الخليط)
الطريقة
- في وعاء زجاجي، قومي بخلط الحناء ومسحوق الكركم ومسحوق السبانخ المجففة.
- أضيفي الشاي الأخضر ببطء مع التقليب حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
- أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط، وقلبي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا وسهل التطبيق.
- غطي الوعاء واتركي الخليط يرتاح لمدة ساعة تقريبا هذا الوقت سيسمح للحناء بإطلاق لونها بشكل كامل.
- اغسلي شعرك جيداً وتأكدي من أنه نظيف وخالٍ من الزيوت.
- قومي بتقسيم شعرك إلى أقسام صغيرة لتسهيل توزيع الصبغة.
- باستخدام فرشاة أو يديك (مع ارتداء القفازات)، ابدئي بتوزيع خليط الصبغة على شعرك بدءًا من الجذور حتى الأطراف، وتأكد من تغطية الشعر بالكامل.
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو كيس بلاستيكي واتركي الصبغة على الشعر لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يتغلغل اللون جيدًا.
- إذا كنت ترغبين في لون أعمق وأكثر وضوحًا، يمكنك ترك الصبغة على الشعر لمدة أطول (حتى 6 ساعات).
- بعد مرور الوقت المطلوب، اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الصبغة.
- لا تستخدمي الشامبو مباشرة، بل اكتفي بالماء فقط، ثم انتظري 24 ساعة قبل استخدام الشامبو لضمان تثبيت اللون.