انت الأن تتابع خبر بمكونات منزلية بسيطة حضري أقوي وصفة طبيعية للتخلص من هيشان الشعر وتقصف الشعر المزعج !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر من أهم النعم التي من الضروري أن يتم الاعتناء بها من جانب الإنسان بشكل كبير حيث أن الحصول على شعر ناعم وجميل هو شئ رائع من الممكن أن يتسبب في سعادة الانسان لاسيما النساء حيث أن الشعر يمثل لديهن قيمة أكبر بكثير من الرجل فهو عنوان الأنوثة والجمال بلا مبالغات لكن من أجل الحصول على مثل تلك المواصفات المثالية للشعر من الضروري أن يتم علاج كل المشكلات التي يعاني منها فور ظهور ومن ضمنها هيشان الشعر الذي يمنح شكل ومظهر غير محبب لدى الجميع والتقصف أيضا لذا سنوضح إحدى الطرق للتغلب على تلك المشكلات

ماسك الخميرة للقضاء على تقصف الشعر

5 ملاعق خميرة بيرة فورية.

ملعقتين زيت زيتون نقي.

كوب ماء معدني.

طريقة التحضير