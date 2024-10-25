نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر أمام ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الخلود، منافسه فريق النصر، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك

تذاع تلك المباراة بين فريقي الخلود والنصر في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء عبر قناة ssc 1 extra، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لكل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر المتوقع ضد ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بوروزوفيتش – أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.