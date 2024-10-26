انت الأن تتابع خبر للعرايس الجداد .. طريقة عمل أقوي مقشر طبيعي للجلد الميت في المنزل .. بشرة مثل الأطفال !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن الحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب من الأهداف التي تسعى لها جميع الفتيات بلا استثناء ايا كان العمر الذي هي عليه ، فالبشرة الناصعة البياض الناعمة هي عنوان الشباب الدائم وهو الحلم الذي يجذب النساء بشكل كبير نحو البحث عن أفضل الطرق للوصول له وهو أمر لن يتوفر لك إلا من خلال العناية المستمر بصحة الجلد من خلال التخلص من الجلد الميت عن طريق استعمال بعض المقشرات الطبيعية التي سنذكر البعض منها من خلال ما يلي من فقرات والفوائد التي تعود بها على الجسد والبشرة بشكل عام

طريقة عمل مقشر القهوة للبشرة

في داخل وعاء مناسب يتم إضافة كوب من القهوة مع ربع كوب من زيت جوز الهند ثم يتم تقليب المكونات معا بشكل جيد حتى تتجانس

ثم نضيف ماء الورد للخليط بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط متجانس

ثم يتم توزيع هذا الماسك على كافة انحاء الجسد خاصة المناطق الداكنة ما التدليك لعشر دقائق من أجل التخلص من الشوائب

ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد مع استعمال المرطب

قومي باستعمال تلك الوصفة مرتين في الأسبوع

فوائد استعمال مقشر الجلد