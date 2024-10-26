انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفت الاختراع ده من زمان»...خلي ريحتك الحلوة سبقاكي.. انسي ريحة العرق مع هذا المزيل المنزلي الرائع!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تعتبر مشكلة زيادة إفراز العرق ورائحته الكريهة من أكثر القضايا التي تؤرق الكثير من الأشخاص، سواء كانوا رجالاً أو نساء وبالرغم من توفر العديد من منتجات مزيل العرق في السوق إلا أن ارتفاع أسعارها واحتواء بعض الأنواع على مواد كيميائية قد تؤدي إلى التهاب أو اسمرار البشرة، تدفع الكثيرين للبحث عن بدائل طبيعية وآمنة.

فوائد استخدام مزيل العرق الطبيعي

استخدام مزيل عرق طبيعي له فوائد متعددة، من بينها:

خلوه من المواد الكيميائية الضارة.

بعض المكونات تعمل على ترطيب الجلد ومنع الجفاف.

يساهم في السيطرة على الروائح الكريهة لفترات طويلة.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

لتحضير مزيل عرق طبيعي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– 100 مللي من الماء المقطر أو الماء المغلي

– ملعقة صغيرة من صودا الخبز

– ملعقة كبيرة من النشا

– ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة

– بضع قطرات من زيت عطري طبيعي (مثل زيت اللافندر أو زيت الليمون)

طريقة التحضير

إليك خطوات تحضير مزيل العرق:

في وعاء، اخلط النشا مع صودا الخبز جيدًا.

أضف الشبة المطحونة وامزجها حتى تتداخل جيدًا.

قم بإضافة الماء تدريجيًا مع التحريك حتى تحصل على قوام كريمي.

أضف الزيت العطري وامزج حتى يتوزع بشكل متساوٍ.

احفظ الخليط في وعاء معقم ومغلق بإحكام.

كيفية الاستخدام

لاستخدام مزيل العرق الطبيعي، اتبع الخطوات التالية: