انت الأن تتابع خبر “هتنافسي أجمل ممثلات البلد ” وصفه اطاله الشعر وتقوية ونعومة باستخدام اكليل الجبل وبعض الاضافات الطبيعيه المذهله والمتوفرة في كل بيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر إكليل الجبل من الأعشاب الطبيعية ذات الفعالية العالية في تعزيز صحة الشعر وجماله، وتعد وصفة إكليل الجبل من أفضل الخيارات لمن يسعى إلى تكثيف الشعر وتحفيز نموه بسرعة، بالإضافة إلى ملء الفراغات التي قد تظهر نتيجة للتساقط المستمر أو ضعف بصيلات الشعر، حيث انه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، والذي يمد بصيلات الشعر بالتغذية اللازمة، ويقويها ويزيد من مقاومتها للعوامل الخارجية، ولذلك سوف نتعرف علي كيفية استخدامه والاستفاده به لشعر صحي وقوي.

وصفة إكليل الجبل والقرنفل لتحفيز نمو الشعر الضعيف

تعد هذه الوصفة الطبيعية واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحفيز نمو الشعر الضعيف وتقويته، حيث تضم مجموعة من المكونات التي تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس بعمق، لتحضير هذه الوصفة،

تحتاجين إلى المكونات التالية:

10 ورقات من ورق الغار.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل (الروزماري).

كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة وصفة اكليل الجبل للشعر

اتبعي الخطوات التالية لتحضير الوصفة بكل دقه للاستفادة القصوى ولشعر صحي ولامع:

احضري وعاء كبير وضعي فيه إكليل الجبل، القرنفل، ورق الغار، وحبة البركة.

حركي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضيفي كوب الماء إلى الخليط، وقلبي المكونات جيداً.

ضعي الوعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريباً.

بعد ذلك، ارفعي الوعاء من على النار واتركيه ليبرد تماماً.

صفي الخليط للتخلص من البقايا.

أضيفي الزيوت الطبيعية (زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت السمسم) إلى المزيج، واخلطي جيداً.

اسكبي الخليط في بخاخ محكم الإغلاق وضعيه في الثلاجة.

طريقة الاستخدام للعناية اليومية بالشعر

لتحقيق أفضل النتائج من الوصفة، يفضل اتباع خطوات الاستخدام بعناية، وذلك كالتالي: