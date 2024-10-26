انت الأن تتابع خبر "مش هتنسي تاني".. المريمية تتحدى النسيان والكركم يحارب الزهايمر.. تابع القراءة واعرف كيفية تحضير كلا من هذه الاعشاب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من الأعشاب التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز القوى العقلية وتنشيط العقل وزيادة التركيز، ومن أبرز هذه الأعشاب المريمية التي تحتوي على مكونات فعالة تساهم في تحسين الذاكرة وتعزيز وظائف الدماغ، تشير الأبحاث إلى أن استخدام المريمية يمكن أن يسهم في تحسين الذاكرة والوقاية من تراجع القدرات العقليةن يعتقد أيضا أن لها تأثيرات إيجابية في علاج مرض الزهايمر بفضل تأثيرها المفيد على الجهاز العصبي، ويرجع ذلك إلى رائحتها القوية والمكونات النشطة التي تحتويها.

تعزيز الذاكرة باستخدام الأعشاب

يعتبر الكركم من التوابل المعروفة التي تعزز صحة الدماغ، وذلك بفضل احتوائه على مركب الكركمين الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، تساهم هذه الخصائص في مكافحة الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل الزهايمر، أظهرت الأبحاث أن الكركمين يساعد في التخلص من بروتين بيتا أميلويد، الذي يرتبط بتشكل لويحات في الدماغ مسببة مرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، يحمي الكركمين الخلايا العصبية من التلف، مما يحسن الأداء الإدراكي ويعزز الصحة العقلية.

استخدام عشبة الجنكة بيلوبا للذاكرة