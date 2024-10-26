جوهرة الفواكه سر رشاقتكِ بشكل طبيعي.. تعرفي على فوائد الرمان وكيفية الاستفادة منه

بات رجيم الرمان لإنقاص الوزن، سر من أسرار الحميات الصحية، المنتشرة عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي، إذ كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن الإدراج المنتظم لحبات الرمان في الوجبات الغذائية يعمل على إذابة الدهون الزائدة في الجسم، فضلًا عن ذلك يساهم في حرق الدهون العنيدة لمنطقتي البطن والأرداف على وجه الخصوص.

ويرجع ذلك إلى احتواء ثمرة الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفينولات المفيدة لحرق الدهون وتخسيس الوزن بشكل صحي وفعّال.

وذلك بخلاف غناه بنسبة عالية من حمض الإيلاجيكEllagic acid الذي يساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وزيادة حساسية واستجابة الجسم للإنسولين. وبما أن مقاومة الجسم للإنسولين ترتبط بزيادة الوزن؛ فإن الرومان يحوي مادة الأنثوسيانين Anthocyanin التي تساعد في منع مقاومة الجسم للإنسولين، كما يحتويعلى مواد التانين، والمواد الفلافونويدية التي تساعد على محاربة السمنة وزيادة الوزن.

ولمزيد من المعلومات عن فوائد الرمان لإنقاص الوزن، وتحسين صحتكِ وتعزيز جمالكِ في آن واحد؛ تتبعّي السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للاستفادة منه ضمن وجباتكِ الرئيسية والخفيفة المخصصة لكِ حسب طبيعة جسمكِ وحالتكِ الصحية، بناءً على توصيات أخصائية التغذية العلاجية منى إبراهيم من القاهرة.

حبّات الرمان سر رشاقتكِ بشكل طبيعي

لابد الأخذ بعين الاعتبار النصائح المقدمة عند الاستفادة من فوائد الرمان لإنقاص الوزن بشكل صحي وفعّال

أوضحت دكتورة منى، أن الرمان من الفواكه القادرة على تقليل معدلات الحمض الشحمي في الدم، والأهم أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه يحوي مركبات الايلاجيتانين التي تخلص جسم المرأة من الجذور الحرة الضارة، وذلك بخلاف أنه قليل السعرات الحرارية، غني بالألياف المفيدة لتخسيس الوزن، ولا يحتوي على الدهون المشبعة أو الكولسترول، ومصدر جيد لفيتامينات " C و B وk"، المعادن " الكالسيوم، النحاس، البوتاسيوم، المنغنيز"، ويوفر الأحماض المعقدة والحيوية الهامة لرفع عملية الأيض، كبح الشهية، وإنقاص الوزن بشكل طبيعي.وبالتالي توظيف حبات الرمان ضمن وجباتكِ الرئيسية أو الخفيفة؛ سيمنحكِ العناصر اللازمة لمساعدة جسمكِ على التخلص من الوزن، وتحسين صحتكِ ومنحكِ الجمال الطبيعي بشكل فعّال.

فوائد الرمان لتحسين صحتكِ ومنحكِ الجمال الطبيعي

وتابعت دكتورة منى، تتساءل العديد من النساء، هل الرمان يزيد الوزن؟ لذا فإن الإجابة دوت الخليج لا، بل على العكس تمامًا إن الرمان يساعد على نقصان الوزن خصوصًا عند استبدال المأكولات والمشروبات غير الصحية بعصير الرمان؛ كونه يحقق فوائد عدّة لتحسين صحة المرأة وتعزيز جمالها وحصولها على الوزن المثالي، أبرزها:

فوائد الرمان لإنقاص الوزن ستمنحك الصحة الجيدة والجمال الطبيعي بجانب فقدان الوزن الزائد

يُساعد في نقصان الوزن ومحاربة السمنة الزائدة؛ إذ يحوي العديد من المواد ذات الخصائص المضادة للأكسدة والمواد متعددة الفينولات Polyphenols ، والتي تساعد بدورها على إنقاص الوزن.

يُعد مصدرًا غنيًا بالألياف التي تمنح جسم المرأة الشعور بالشبع، وتمنعها من تناول الطعام خصوصًا غير الصحي بشكل مفرط، ممّا يساعد على خسارة الوزن؛ إذ يتم امتصاص الألياف بشكل بطيء داخل الجسم، الأمر الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يحتوي 100 غرام من الرمان على 83 سعرة حرارية، كما أنه لا يحتوي على أي دهون أو كوليسترول.

يحوي عدد قليل من السعرات الحرارية خصوصًا عند مقارنة هذا الأمر بتناول الهامبرغر أو البيتزا التي تحتوي على سعرات حرارية مضاعفة.

غني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل: "البروتينات، والألياف، والفيتامينات "C، K، B12"، والفولات، كما تحتوي حبة واحدة من الرمان على خمس غرامات من البروتين؛ ما يُساهم ذلك في محاربة عوامل السمنة، وتقليل الوزن باستمرار ومن دون معاناة.

يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية بشكل مفرط والتي تسبب السمنة إلى زيادة عوامل الأكسدة داخل الجسم؛ وهنا تعمل العديد من المواد ذات الخصائص المضادة للأكسدة بحبات الرمان، على تقليل مستوى السكر في الجسم، والكوليسترول، والدهنيات، كما تساعد المواد المضادة للأكسدة على خسارة الوزن وزيادة معدل الأيض داخل الجسم.

نصائح ذهبية للاستفادة من فوائد الرمان لإنقاص الوزن

أكدت دكتورة منى، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النصائح التالية، للاستفادة من رجيم الرمان بشكل صحي، وذلك على النحو التالي:

فوائد الرمان لإنقاص الوزن رائعة لحصولكِ على القوام الممشوق بشكل طبيعي

استشيري طبيبك المختص في إضافة الرمان إلى وجباتكِ الصحية المناسبة لإنقاص وزنكِ حسب طبيعة جسم وحالتك الصحية.

خصصي 3 ثمرات من الرمان لتناولها على مدار اليوم سواءً بعد الإفطار بساعة على الأقل، قبل وجبة الغداء بنصف ساعة، وقبل النوم بساعتين، كي يساهم ذلك في كبح شهيتك و إذابة دهون جسمكِ على الدوام.

استفيدي من حبات الرمان مع كوب من الزبادي الكامل الدسم أو الشوفان بالحليب كوجبة خفيفة وقبل ممارسة التمارين الرياضية بصفة عامة لحرق دهون منطقتي البطن والأرداف.

أضيفي قليل من حبات الرمان إلى أطباق السلطات الغنية بالخضروات الداكنة، لتناولها مع قطه البروتينات المشوية، لانقاص وزنك والحفاظ على الكتل العضلية من دون معاناة.

تجنبي تناول السكريات المكررة نهائيًا أثناء الاستفادة من فوائد الرمان لإنقاص وزنكِ، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت.

اعتمدي على تناول الفواكة قليلة السعرات الحرارية مع الرمان لتخسيس وزنكِ؛ وخصوصًا " التفاح، الجريب فورت، الأفوكادو، البرتقال، الكيوي، الفراولة، التوت، الشمام".

احرصي على توفير البدائل المتنوعة من الأطعمة الصحية مع طبيبك المختص أثناء الاستفادة من رجيم الرمان لإنقاص الوزن بشكل صحي وسليم.

يُمكنكِ إضافة الرمان إلى العديد من المكونات الغذائية من أجل تحضير الأطباق الصحية المختلفة، وفيما يأتي بعض المكونات التي يمكن إضافة الرمان إليها من أجل الحصول على مزيج صحي ولذيذ المذاق: "اللبن أو اللبن اليوناني، الشوفان، حبوب الكينوا، صلصة التوت البري، الجزر المحمص، الدجاج المشوي".

يُمكنكِ صنّع عصير الرمان الطازج واستبدال جميع المشروبات الغازية والمليئة بالسكريات، حيث يجب الحرص على اختيار أنواع عصير الرمان الطازجة فقط.

لا تنسي الإكثار من شرب الماء وممارسة التمارين الرياضية بالشكل المنتظم، كي تعززي فوائد رجيم الرمان لإنقاص وزنكِ سريعًا.

وأخيرًا، يتفاعل الرمان مع بعض الأدوية مثله مثل فاكهة الجريب فروت تمامًا؛ لذا يُنصح باستشارة الطبيب في حال استهلاكه مع الأدوية المختلفة، حيث يؤدي تفاعل الرمان مع الأدوية إلى زيادة الأعراض الجانبية لهذه الأدوية أحيانًا.