انت الأن تتابع خبر خديجة بن قنة تكشف سر الوصفة الجهنمية.. تخلصك من الكرش وتنقص الوزن بدون رجيم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة عن وصفة طبيعية وسهلة ساعدتها في فقدان وزنها الزائد بشكل سريع وبدون الحاجة إلى اتباع حمية صارمة الوصفة التي تعتمد على شاي الزنجبيل ساهمت في تنظيم شهيتها وتعزيز حرق الدهون خاصة في منطقة البطن مما ساعدها على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة خلال أسابيع قليلة.
فوائد شاي الزنجبيل في فقدان الوزن
- شاي الزنجبيل له قدرة فائقة على تعزيز عملية فقدان الوزن حيث يعمل على تنظيم الشهية وتحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع هناك عدة طرق لتحضير هذا المشروب الفعال مما يجعله خيارا مثاليا لكل من يرغب في فقدان الوزن بسهولة ودون جهد إضافي شرب شاي الزنجبيل قبل تناول الطعام بحوالي 20 دقيقة يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الشهية مما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية المتناولة على مدار اليوم.
طرق تحضير شاي الزنجبيل لخسارة الوزن
- لتحضير شاي الزنجبيل يمكن إضافة شريحة من جذر الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شربه قبل تناول الطعام كما يمكن تحضير وصفة شاي الزنجبيل مع الهيل والنعناع من خلال غلي الماء مع قطعة من الزنجبيل و60 غرام من أوراق النعناع والهيل ثم إضافة عصير الليمون والبرتقال بعد تصفيته ويمكن أيضا الجمع بين شاي الزنجبيل والشاي الأخضر أو الأسود مع إضافة العسل والليمون للحصول على مشروب منعش يعزز عملية حرق الدهون.