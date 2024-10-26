«فوائد مذهلة للحصوات».. ماذا يحدث لكليتك عند تناوله يوميا؟

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رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يمكن أن يقدم فوائد صحية متعددة، خاصة لصحة الكلى بحسب الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، فإن تناول البقدونس بانتظام يمكن أن يسهم في تعزيز وظائف الكلى.

الفوائد الصحية للبقدونس

1. مدر للبول: يعمل البقدونس على زيادة إنتاج البول، مما يساعد في طرد السوائل الزائدة والأملاح من الجسم، وبالتالي حماية الكلى من التلف.

2. مضاد للأكسدة: تحتوي أوراق البقدونس على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

3. مضاد للالتهابات: يُعرف البقدونس بقدرته على تقليل الالتهابات، مما قد يساهم في تحسين وظائف الكلى.

4. مصدر غني بالفيتامينات: يحتوي البقدونس على فيتامين ك وفيتامين ج والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة الكلى.

الآثار الجانبية المحتملة