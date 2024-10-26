«فوائد مذهلة للحصوات».. ماذا يحدث لكليتك عند تناوله يوميا؟

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رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يمكن أن يقدم فوائد صحية متعددة، خاصة لصحة الكلى بحسب الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، فإن تناول البقدونس بانتظام يمكن أن يسهم في تعزيز وظائف الكلى.
الفوائد الصحية للبقدونس
- 1. مدر للبول: يعمل البقدونس على زيادة إنتاج البول، مما يساعد في طرد السوائل الزائدة والأملاح من الجسم، وبالتالي حماية الكلى من التلف.
- 2. مضاد للأكسدة: تحتوي أوراق البقدونس على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
- 3. مضاد للالتهابات: يُعرف البقدونس بقدرته على تقليل الالتهابات، مما قد يساهم في تحسين وظائف الكلى.
- 4. مصدر غني بالفيتامينات: يحتوي البقدونس على فيتامين ك وفيتامين ج والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة الكلى.
الآثار الجانبية المحتملة
- رغم الفوائد العديدة للبقدونس، يجب الحذر من بعض الآثار الجانبية المحتملة، مثل:
- تهيّج الكلى: قد يؤدي الإفراط في تناول البقدونس إلى تهيّج الكلى، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة.
- انخفاض ضغط الدم: يمكن أن يسبب تناول البقدونس انخفاضًا في ضغط الدم، خصوصًا عند تناوله مع أدوية خفض ضغط الدم.
- تفاعلات دوائية: يتفاعل البقدونس مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله.
- الحمل والرضاعة: ينبغي على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل إدخال البقدونس في نظامهن الغذائي.
- في ختام حديثه، أكد الدكتور القيعي على أهمية الاعتدال في تناول البقدونس مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخاله كجزء من النظام الغذائي اليومي، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة يُفضل أيضًا اختيار البقدونس الطازج بدلاً من المجفف لضمان الحصول على أكبر قدر من الفوائد الغذائية.