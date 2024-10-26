انت الأن تتابع خبر «اسحريهم بجمال خطوتك..!!» طريقة عبقرية للقضاء على التشققات الكعبين وازالة الخلايا الميته وتنعيم القدمين بسرعة.. ما تروحيش كوافير تاني..!!والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة جفاف وتشقق الكعبين من أكثر المشكلات شيوعا وخصوصا في فصل الشتاء حيث يفقد الجلد رطوبته ويصبح خشنا ولكن هناك طريقة منزلية بسيطة ستمنحك كعبين ناعمين ولامعين كأنهما زجاج إليك الخطوات لتجربة هذه الطريقة الفعالة التي ستعيد لجمال قدميك.

نقع القدمين بالماء الدافئ والملح

ابدئي بملء حوض بالماء الدافئ وأضيفي ملعقة من الملح وقطرات من زيت الزيتون أو زيت اللافندر يعمل الماء الدافئ على تليين الجلد بينما يساعد الملح على تنظيف القدمين من الشوائب والبكتيريا انقعي قدميك لمدة 15-20 دقيقة.

تقشير الكعبين باستخدام الحجر الخفاف أو السكر

بعد النقع قومي باستخدام حجر الخفاف أو خليط السكر وزيت الزيتون لتقشير الجلد الميت بلطف يعمل هذا التقشير على إزالة الطبقة الخشنة ويساعد على ظهور طبقة جديدة ناعمة، احرصي على التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق وركزي على المناطق الجافة.

ترطيب القدمين بعمق باستخدام الفازلين

بعد التقشير قومي بتجفيف قدميك جيدا ثم ضعي طبقة سميكة من الفازلين على الكعبين حيث يعتبر الفازلين مرطبا عميقا ويمنع فقدان الرطوبة، يمكنك ارتداء جوارب قطنية طوال الليل لزيادة امتصاص الفازلين وتعزيز فعاليته.

استخدام زيت جوز الهند أو زيت اللوز

زيت جوز الهند وزيت اللوز من المرطبات الطبيعية الممتازة التي تغذي الجلد وتضيف له لمعانا دلكي كعبيك بالقليل من الزيت بعد كل استحمام فهو يساعد على الاحتفاظ بالنعومة ويحمي من التشققات.

تكرا العملية بانتظام