نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لتعديل عقد مروان عطية في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتعديل عقد النجم الدولي مروان عطية لاعب خط وسط المارد الأحمر، بعدما تألق بشكل لافت للنظر في الفترة الأخيرة.

الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي حدد جلسة مع مروان عطية نجم خط وسط الفريق، من أجل تمديد عقده ووضعه في الفئة الأولى".

واضاف:" النادي الأهلي حدد جلسة مع مروان عطية في شهر نوفمبر المقبل، من أجل تمديد عقده حيث سيحصل بعدها على راتب 11 مليون جنيه، بعدما كان يتقاضى 7 مليون فقط".

واختتم:" مروان عطية أصبح أفضل لاعب 6 في مصر، ولذلك يرى النادي الأهلي أنه من الضروري تعديل عقده وتمديده حتى عام 2028 المقبل".