انت الأن تتابع خبر فتاة سورية في عمر الزهور تتناول منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت بتغيرات مذهلة في جسمها ... دراسة علمية تكشف السر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تيرصحات رسمية من قبل فتاة شابة سورية قد اعلنت عنها قد قامت بشرب منقوع القرنفل يوميًا على معدة فارغة لمدة اسبوع، وكانت النتائج والتغيرات التي قد حدثت لها ظهرت بعد مرور اسبوع واحد فقط، حيث قد رأت تحسن كبير في الحالة الصحية الخاصة بها، وليس هذا فقط بل قد علنت ان رائحتها قد اصحبت عطرية وحلوة بدون الحاجة إلى استخدام عطور، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد شرب منقوع القرنفل