انت الأن تتابع خبر فتاة سورية في عمر الزهور تتناول منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت بتغيرات مذهلة في جسمها ... دراسة علمية تكشف السر! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تيرصحات رسمية من قبل فتاة شابة سورية قد اعلنت عنها قد قامت بشرب منقوع القرنفل يوميًا على معدة فارغة لمدة اسبوع، وكانت النتائج والتغيرات التي قد حدثت لها ظهرت بعد مرور اسبوع واحد فقط، حيث قد رأت تحسن كبير في الحالة الصحية الخاصة بها، وليس هذا فقط بل قد علنت ان رائحتها قد اصحبت عطرية وحلوة بدون الحاجة إلى استخدام عطور، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
فوائد شرب منقوع القرنفل
- يعتبر القرنفل واحدًا من اهم مصادر الالياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة والذي يعتبر من اقوى الاعشاب التي يمكن استخدامها لمقاومة اي ضرر تأكسدي يمكن ان يحدث، اضافةً إلى هذا فإن هناك مركب يدعى مركب الأوجينول فإن له دور كبير جدًا في تعزيز موت الخلايا السرطانية، ولذلك فإنه يبدي رد فعل ايجابي تجاه القضاء على الخلايا السرطانية نهائيًا.
- وبعد ابحاث كبيرة قد تمت على القرنفل قد وجد انه يعالج البكتيريا بشكل كبير، كما انه يساعد على حماية الفم وحماية اللثة ايضًا، وليس هذا فقط بل ان تناوله بإستمرار يسمح بالزيادة من معدل انتاج مخاط المعدة وهو الذي يلعب دور كبير في الحفاظ على المعدة من القرح الهشمية التي يصعب علاجها، كما ان القرنفل يساعد ايضًا في الزيادة من صحة الكبد ويساعد على ضبط مستوى السكر في الدم بسبب الكمية الكبيرة من الالياف الغذائية وغيرها من الفيتامينات الموجودة به.