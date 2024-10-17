التعليم تطالب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لاستلام أجهزة التابلت المدرسي

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن استكمال للإجراءات المتبعة بشأن بدء العام الدراسي الجديد (٢٠٢٤/ ٢٠٢٥)، بشأن التنبيه بالانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتسجيل ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الحقل التعليمي (المدارس / الفصول / التلاميذ / المعلمين)، واعتماد الإحصاء الاستقراري (فصول وتلاميذ وهيئات التدريس) للعام الدراسي الجديد في موعد غايته (٩/٣٠/ ٢٠٢٤)، وفي إطار التجهيز لإجراءات تسليم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.



وطالبت وزارة التربية والتعليم، بيان بأعداد طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لاستلام أجهزة التابلت المدرسي بالمدارس الثانوية: الرسمية والرسمية لغات، والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية حتى تاريخه.

وشددت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم اعتماد خطة توزيع أجهزة التابلت المدرسي وفقًا لأعداد الطلاب المستهدفين للاستلام، والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ.

وأضافت خلال الخطاب، أنه سيتم إعداد الحصر الخاص بأعداد الطلاب بجميع المراحل التعليمية لكل صف دراسي من خلال قاعدة البيانات المركزية - لبدء التجهيز لطباعة كتب الفصل الدراسي الثاني.

وشددت بضرورة التنبيه على كافة المدارس التابعة لمديريتكم بالانتهاء من تسجيل وتدقيق كافة بيانات الطلاب والفصول للعام الدراسي (٢٠٢٥/٢٠٢٤)، واعتماد الإحصاء الاستقراري (فصول وتلاميذ وهيئات التدريس)، والانتهاء من كافة ما ورد من تعليمات ومهام بكتابنا الصادر لسيادتكم بتاريخ (٢٠٢٤/٩/١٩)، وذلك في موعد غايته الأحد الموافق (٢٠٢٤/١٠/٢٠).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق تسجيل وتعديل بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية للبدء في تسليم أجهزة التابلت المدرسي وفقًا لأعداد الطلاب المستهدفين والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية، وكذلك إصدار النشرات السنوية للإحصاء الاستقراري (فصول وتلاميذ وهيئات التدريس).

وطالبت التعليم، بخطاب رسمي من المديريات التعليمية، بأي متطلبات خاصة لإعادة إتاحة التعديل لبيانات الطلاب والفصول على قاعدة البيانات المركزية موضحًا به الأسباب، حتى يتسنى لنا الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود تقصير في هذا الشأن.