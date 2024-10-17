نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوافِل بالجيزة لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت صباح اليوم سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، إدارة الوراق التعليميّة، وذلك من خلال قافلة تعليميّة للتأكد من تحقيق الانضباط بالمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – تجريبي – ثانوي عام".

كما تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سير العمل داخل الفصول ومرحلة رياض الاطفال والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج ومدى التزام التوجيهات بالمتابعة الفعالة والتقييم للطلاب وطلاب المرحلة الابتدائي لمهارات القراءة والكتابة، وكان ذلك بحضور مجدى غنيم مدير عام الإدارة.

كما توجهت القافلة لمتابعة سير العمل داخل مدارس الإدارة وهي:

"فاطمة الزهراء الابتدائية – التحرير الابتدائية – جزيرة محمد الجديدة – جزيرة محمد الإعدادية بنات – العميد محمد فوزي الابتدائية – تامر حمودة الابتدائية – محمد فريد الابتدائية – الشروق الثانوية – الوفاء الإعدادية بنين – الاتحاد الوطني الابتدائية – نور المعارف للتعليم الاساسى - الصفا والمروة للتعليم الاساسى – هدى شعراوي الابتدائية – الإسراء الإعدادية بنين – العلياء الرسمية للغات – طناش للتعليم الأساسى – طناش الابتدائية – الوراق الثانوية – الشيخ عبدالعزيز للتعليم الأساسي".

حيث تفقدوا الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياة وانتظام سير العمل داخل الفصول وتعليق القوائم للطلاب التي لا تتعدى الـ 50 طالب وطالبة حسب تعليمات وزير التربية والتعليم، وأكدوا على أهمية الإشراف اليومي أثناء الدخول والخروج.

وقد أصدرت وكيل مديرية التربية والتعليم بتلجيزة، تعليمات بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحل المُشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

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