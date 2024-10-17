نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين بخير ولا يعاني أي مشاكل صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعاني من أي مشاكل صحية، وأن الفحوصات الدورية التي أجراها في المستشفى السريري المركزي، فحوصات طبية عادية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بيسكوف ردًا على سؤال، هل هي وقاية روتينية وليست مشاكل صحية: "بالطبع". وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "نعني فحوصات طبية منتظمة".

وقال بوتين خلال اجتماعه، الأربعاء، مع الحكومة إنه يخضع لفحوصات طبية منتظمة في المستشفى السريري المركزي، وذلك على هامش مناقشة حملات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، في جميع أنحاء البلاد.

وقال الر ئيس الروسي إن أطباء بلمستشفى السريري المركزي يوصون بالتطعيم بلقاح محلي.