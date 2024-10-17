‏المستشار الألماني: لن نقبل بأن تهاجم إيران إسرائيل بالصواريخ وطهران تلعب بالنار

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا لن تقبل بأن تهاجم إيران إسرائيل بالصواريخ وطهران تلعب بالنار.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.