نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقف المحادثات..الدوحة: الحرب في لبنان تعقد وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن التصعيد في لبنان يعقد وساطة بلاده والولايات المتحدة، ومصر، بين إسرائيل، وحماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أمير قطر في مؤتمر صحافي في ختام القمة الأولى بين قادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل: "رأينا أن هذه الحرب في لبنان تجعل الوضع في المنطقة بأسرها أسوأ وتعقد مهمتنا باعتبارنا وسطاء".

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة، بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر، منذ أواخر أغسطس الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة تقدمها.

وأضاف أمير قطر "للأسف، رأينا أن الجهود تُعرقل في الأسابيع الأخيرة. في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية لم تكن هناك محادثات من أي نوع، نحن نتحرك في نفس دوائر الصمت من جميع الأطراف".

وأشار إلى أن بلاده تبذل "قصارى جهدها لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية في غزة"، ولعودة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس إلى أسرهم.