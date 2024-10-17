البنتاجون: أوستن طالب جالانت بمعالجة الوضع الإنساني في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وناقشا العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل، حثّت فيها على تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيانٍ أوردته "رويترز": "شجع الوزير الأمريكي حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأوستن إلى المسؤولين الإسرائيليين، الأحد الماضي، يطالبان باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني، وإلا فإن إسرائيل قد تواجه قيودًا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية، ولم يُشِر بيان وزارة الدفاع الأمريكية بعد اتصال الأربعاء إلى الرسالة.

وذكرت الوزارة أن نقاشات أوستن وجالانت تطرقت إلى منظومة أمريكية متطورة مضادة للصواريخ، تعمل واشنطن على نشرها لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنَّ أوستن وجالانت ناقشا نشر بطارية لمنظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) كمثال عملي على الدعم الأمريكي القوي للدفاع عن إسرائيل.

وتترقب المنطقة الرد الإسرائيلي المتوقع على هجوم صاروخي شنته طهران عليها، ردًا على تصعيد إسرائيل في لبنان.