العالم اليوم - "لوسِد" تتوقع خسائر فصلية بأكبر من التقديرات وتخطط لطرح أسهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - تتوقع مجموعة لوسِد لتصنيع السيارات الكهربائية خسارة أكبر من التقديرات للربع الثالث، كما أعلنت عن خطط لطرح عام لأكثر من 262 مليون سهم، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 12 بالمئة في تداولات ما بعد إغلاق وول ستريت الأربعاء.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المساهم الأكبر في الشركة، أنه سيشتري 374.7 مليون سهم منها. ويتوقع الصندوق الاحتفاظ بحصة تبلغ نحو 59 بالمئة في الشركة.

وتعتزم الشركة استخدام عائدات الطرح وكذلك طرحها الخاص من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل نفقاتها الرأسمالية واحتياجات التمويل الأخرى.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في أغسطس أنه سيضخ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار نقدا من خلال شركته التابعة (أيار الثالثة للاستثمار) في وقت تتطلع فيه لوسِد لزيادة إنتاج سيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات.

واستثمرت السعودية، التي تحتفظ بحصة تبلغ نحو 60 بالمئة في لوسِد، المليارات في شركة تصنيع السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتتوقع لوسِد تسجيل خسارة من العمليات في نطاق 765 مليون دولار إلى 790 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر.

يأتي ذلك مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين لخسارة قدرها 751.65 مليون دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوافر بدائل هجينة أرخص.