شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. صافيناز ولعت الدنيا بين العريس و العروسة والعريس فعل هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الارمنية صافيناز مقطع فيديو جديد من احد زفات الاعراس التي احيتها مؤخرا وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تضع رأسها على كتف العروسة وتحتضنها بينما كان العريس يتحدث اليها قبل ان تبدأ في وصلتها.

من ناحية اخرى، نشرت صافيناز صورة من احد حفلاتها ظهرت فيها مموهة باللون العسكري ومفتوحة بشكل كبير عند منطقة الصدر بينما كان يقف الى جانبها شخص محدقا في صدرها بشكل غريب واثار الصدمة بادية على وجهه.