بـ «وصلة رقص» غلبت سما المصري.. رانيا يوسف تستفز جمهورها على مواقع التواصل (شاهد)

شكرا لاهتمامكم بخبر بـ «وصلة رقص».. رانيا يوسف تستفز جمهورها على مواقع التواصل (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة رانيا يوسف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها في وصلة رقص مثيرة للجدل.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية تشجيعية للنادي الأهلي.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد تسببت الفنانة رانيا يوسف في موجة غضب من متابعيها من مشجعي نادي الزمالك، حيث أرفقت المقطع بالتعليق: «الثالثة شمال بتهز جبال وباعلي صوت دايماً بنشجع الابطال، الاهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الاحمر لا للتعصب».

واثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين حيث حقق الفيديو أكثر من 259 ألف مشاهدة وانقسم هؤلاء بين من أيدوا الفنانة ومن شجعوا نادي الزمالك وسادت في أوساطهم أجواء من المرح. إلا أن بعضهم رأوا أن تشجيع الفنانة للنادي مستفز وأنه سيودي بالنادي إلى الخسارة.