علي جمعة: أزمة الماء تهدد العالم أجمع ويجب ألا نكون من المسرفين

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس الأمناء لجمعية مصر الخير إن أزمة الماء تهدد العالم أجمع، وأن بعض جيراننا يريدون تضييق الخناق علينا في مورد الحياة، لذا يجب تطبيق المبدأالعام «إنه لا يحب المسرفين».

وأضاف جمعة: إن الله تعالى قال: «إنه لا يحب المسرفين»، لافتا إلى أن المياه «عينالحياة» يجب ألا نكون فيها من المسرفين

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه «على القد»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الخميس،والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال جمعة: «نبدأ بسم الله توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية والري للمشاركة في تنفيذ هذه الحملة المباركة».



وتستهدف الحملة توعية المواطنين بالتحديات المائية في مصر؛ الناتجة عن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ حيث جرىالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لإدراج معلومات عن المياه خلال الندوات، وتوصيل المعلومات عن المياه باستخدام أفكارمبسطة من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية.