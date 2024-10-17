ضبط قائد سيارة لاصطدامه بأحد الأشخاص مما تسبب في وفاته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.