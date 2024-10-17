نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية.

حيث رصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد الغير مصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد ( ٣٤٥ ) لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.