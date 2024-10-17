حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 18-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18-10-2024
مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الجدي لذلك لا تخالف القوانين ولا تتورط في عمليات تجارية معقدة، كن حريصاً على استقرار موازنتك وانتبه إلى المصاريف غير المجدية.
عاطفياً: تعيش يوماً مهماً على الرغم من التوتر الذي قد تشعر به، تقدم اقترحاً للشريك فتلقى دعمه، وتكون لافتاً في سعيك الى إحداث تطوير في الشأن العاطفي.
صحياً: يمكن تصاب بنزلات برد حتى في أيلول على الرغم من اهتمامك بنفسك وبصحتك، لكن مناعتك الضعيفة تكون السبب في ذلك.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 18-10-2024
مهنياً: جو من عدم التفاهم ومن الضغوط الكثيرة والمشحونة بالتوتر يشعرك بالإرهاق، لا تناسبك المواقف المرتجلة والعشوائية إطلاقاً.
عاطفياً: تأثيرات هذا اليوم ليست سهلة وهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع، أدعوك الى تكذيب الإشاعات وطرد الهواجس من رأس حبيبك.
صحياً: حاول أن تمضي فترة من الاستجمام والابتعاد عن المجازفات التي تقوم بها على الدوام وتسبب لك مشاكل صحية.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18-10-2024
مهنياً: تعرف مبادلات مهمة أو تخوض مفاوضات ونقاشات مع بعض المقربين، وتطلع على معلومات واخبار تأتي من الخارج، وإذا خضت مفاوضات تحقق نتائج ممتازة.
عاطفياً: حذار، خطأ واحد في التقدير أو تصرف أرعن قد يكلفك غالياً، تصطدم بردات فعل سلبية من قبل من علقت عليهم الآمال أو تفاجئك تصرفات ومواقف لم تتوقعها.
صحياً: أنت بصحة جيدة فلا تقلق كثيراً ولا تجعل الوسواس يسيطر عليك، فقط حاول أن لا يسيطر عليك الخمول في الحياة العامة.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 18-10-2024
مهنياً: حافظ على مصالحك ولا تعرّضها للخطر، لاحق أعمالك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، ويمكن أن تعاني تراجعاً في المعنويات فارغاً وغير مثمر.
عاطفياً: تدعم النجوم عواطفك الجيّاشة وتضع في طريقك علاقات جذابة، وإذا كنت خالياً الحب على موعد معك، وتصادفه ربما من دون انتظار أو استعداد.
صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 18-10-2024
مهنياً: تلهث يميناً وشمالاً، وتنجز أعمالك بدقة، كما هي عادتك، فتسعى جاهداً لإتمام كل واجباتك وإرضاء الجميع حولك.
عاطفياً: جو من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات، توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل.
صحياً: رطوبة الجو تؤثر في صحتك اليوم، لذا يجب أن تأخذ احتياطاتك وترتدي ملابس واقية وتستعد لبعض أوقات البرد العابرة.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18-10-2024
مهنياً: لا عجب إذا نجحت في التخلص من الديون الكبيرة وأحدثت تغييرا في الأوضاع، أنت بطبيعتك تفضل المراكز والبهاء الاجتماعي على الكسب المادي.
عاطفياً: بعض مواليد العذراء يعرفون مصالحة كبيرة أو يلتقون الحبيب بعد غياب، باختصار يستعيدون البسمة ويشعرون بالانسجام التام.
صحياً: يجب أن تعمل على وقف التدهور الذي يحدث في حياتك الصحية بسبب الأهمال الزائد والمفرط في كثير من الأحيان.
الحظك اليوم برج ميزان الجمعة 18-10-2024
مهنياً: تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة.
عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.
صحياً: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئاً قدر المستطاع واختر مكاناً هادئاً ترتاح فيه من كل ما يسبب لك الإزعاج.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18-10-2024
مهنياً: التزم مكانك ووضعك من دون تغييرات على الصعيد المهني، ولا تباشر عملاً جديداً ولا ترتبط بعقد مهني ولا تتحمس ولا تنفعل.
عاطفياً: لا تتسرع في إصدار الأحكام على الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عنه نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على حبكما.
صحياً: عليك اتباع نظام غذائي له فاعلية أكبر من النظام الغذائي الذي تتبعه حتى تحصل على النتيجة المرجوة وتفقد المزيد من الوزن.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-10-2024
مهنياً: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقاً متعددة.
عاطفياً: تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقاً من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكاراً وحلولاً لمشاكل صعبة.
صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 18-10-2024
مهنياً: تحقق مكاسب مادية ومعنوية كبيرة، تملك حيوية كبيرة وتتميّز عن الآخرين برجاحة فكرك وحكمتك.
عاطفياً: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة.
صحياً: تمر بيوم متشنج ينعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18-10-2024
مهنياً: إحذر بعض الاضطراب ولا تتردد أيها الدلو النشيط في توسيع دائرة اتصالاتك وزياراتك، من الممكن أن تسافر أو أن تلاحق هدفاً كبيراً وتفرح بالمستجدات.
عاطفياً: تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعداً عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي.
صحياً: إن تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 18-10-2024
مهنياً: مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.
عاطفياً: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.
صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر، حاول الخروج مراراً طويلة لتتخلص من هذه الآلام.