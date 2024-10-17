حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 18-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18-10-2024

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الجدي لذلك لا تخالف القوانين ولا تتورط في عمليات تجارية معقدة، كن حريصاً على استقرار موازنتك وانتبه إلى المصاريف غير المجدية.

عاطفياً: تعيش يوماً مهماً على الرغم من التوتر الذي قد تشعر به، تقدم اقترحاً للشريك فتلقى دعمه، وتكون لافتاً في سعيك الى إحداث تطوير في الشأن العاطفي.

صحياً: يمكن تصاب بنزلات برد حتى في أيلول على الرغم من اهتمامك بنفسك وبصحتك، لكن مناعتك الضعيفة تكون السبب في ذلك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 18-10-2024

مهنياً: جو من عدم التفاهم ومن الضغوط الكثيرة والمشحونة بالتوتر يشعرك بالإرهاق، لا تناسبك المواقف المرتجلة والعشوائية إطلاقاً.

عاطفياً: تأثيرات هذا اليوم ليست سهلة وهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع، أدعوك الى تكذيب الإشاعات وطرد الهواجس من رأس حبيبك.

صحياً: حاول أن تمضي فترة من الاستجمام والابتعاد عن المجازفات التي تقوم بها على الدوام وتسبب لك مشاكل صحية.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18-10-2024

مهنياً: تعرف مبادلات مهمة أو تخوض مفاوضات ونقاشات مع بعض المقربين، وتطلع على معلومات واخبار تأتي من الخارج، وإذا خضت مفاوضات تحقق نتائج ممتازة.

عاطفياً: حذار، خطأ واحد في التقدير أو تصرف أرعن قد يكلفك غالياً، تصطدم بردات فعل سلبية من قبل من علقت عليهم الآمال أو تفاجئك تصرفات ومواقف لم تتوقعها.

صحياً: أنت بصحة جيدة فلا تقلق كثيراً ولا تجعل الوسواس يسيطر عليك، فقط حاول أن لا يسيطر عليك الخمول في الحياة العامة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 18-10-2024

مهنياً: حافظ على مصالحك ولا تعرّضها للخطر، لاحق أعمالك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، ويمكن أن تعاني تراجعاً في المعنويات فارغاً وغير مثمر.

عاطفياً: تدعم النجوم عواطفك الجيّاشة وتضع في طريقك علاقات جذابة، وإذا كنت خالياً الحب على موعد معك، وتصادفه ربما من دون انتظار أو استعداد.

صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 18-10-2024

مهنياً: تلهث يميناً وشمالاً، وتنجز أعمالك بدقة، كما هي عادتك، فتسعى جاهداً لإتمام كل واجباتك وإرضاء الجميع حولك.

عاطفياً: جو من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات، توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل.

صحياً: رطوبة الجو تؤثر في صحتك اليوم، لذا يجب أن تأخذ احتياطاتك وترتدي ملابس واقية وتستعد لبعض أوقات البرد العابرة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18-10-2024

مهنياً: لا عجب إذا نجحت في التخلص من الديون الكبيرة وأحدثت تغييرا في الأوضاع، أنت بطبيعتك تفضل المراكز والبهاء الاجتماعي على الكسب المادي.

عاطفياً: بعض مواليد العذراء يعرفون مصالحة كبيرة أو يلتقون الحبيب بعد غياب، باختصار يستعيدون البسمة ويشعرون بالانسجام التام.

صحياً: يجب أن تعمل على وقف التدهور الذي يحدث في حياتك الصحية بسبب الأهمال الزائد والمفرط في كثير من الأحيان.

الحظك اليوم برج ميزان الجمعة 18-10-2024

مهنياً: تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة.

عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.

صحياً: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئاً قدر المستطاع واختر مكاناً هادئاً ترتاح فيه من كل ما يسبب لك الإزعاج.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18-10-2024

مهنياً: التزم مكانك ووضعك من دون تغييرات على الصعيد المهني، ولا تباشر عملاً جديداً ولا ترتبط بعقد مهني ولا تتحمس ولا تنفعل.

عاطفياً: لا تتسرع في إصدار الأحكام على الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عنه نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على حبكما.

صحياً: عليك اتباع نظام غذائي له فاعلية أكبر من النظام الغذائي الذي تتبعه حتى تحصل على النتيجة المرجوة وتفقد المزيد من الوزن.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-10-2024

مهنياً: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقاً متعددة.

عاطفياً: تجد نفسك قادراً على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقاً من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكاراً وحلولاً لمشاكل صعبة.

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 18-10-2024

مهنياً: تحقق مكاسب مادية ومعنوية كبيرة، تملك حيوية كبيرة وتتميّز عن الآخرين برجاحة فكرك وحكمتك.

عاطفياً: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة.

صحياً: تمر بيوم متشنج ينعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18-10-2024

مهنياً: إحذر بعض الاضطراب ولا تتردد أيها الدلو النشيط في توسيع دائرة اتصالاتك وزياراتك، من الممكن أن تسافر أو أن تلاحق هدفاً كبيراً وتفرح بالمستجدات.

عاطفياً: تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعداً عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي.

صحياً: إن تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 18-10-2024

مهنياً: مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.

عاطفياً: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر، حاول الخروج مراراً طويلة لتتخلص من هذه الآلام.