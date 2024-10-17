رئيس هيئة الرعاية الصحية: شراكتنا مع مايكروسوفت تُمهد لنجاح جديد في التحول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: أصدرنا 250 مليون صورة أشعة مؤرشفة الكترونيًا ..و أصدرنا 54 مليون وصفة طبية الكترونية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

المدير العام لمايكروسوفت بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: لدينا رؤية طموحة لدعم التحول الرقمي في هذا القطاع الصحي في مصر مؤكدًا : نسعى لتوفير أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي من شأنها تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق تجربة أفضل للمرضى

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السيد إيفانجيلوس كريسافيديس، مدير القطاع العام بشركة مايكروسوفت في وسط وجنوب وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له من شركة مايكروسوفت العالمية.

وشمل وفد مايكروسوفت كل من، السيد جريج ويلسون، رئيس قسم التكنولوجيا بالشركة للقطاع العام العالمي، والسيدة ميرنا عارف، المدي العام لشركة مايكروسوفت مصر، والسيد محمد قاسم، رئيس القطاع الحكومي لشركة مايكروسوفت مصر، والسيد أحمد عطية، مدير الحسابات الاستراتيجية لشركة مايكروسوفت مصر، والسيد أشرف جودة، استراتيجي الحسابات الاستراتيجية لشركة مايكروسوفت مصر.

يأتي اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هناك أربعة محاور رئيسية للتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، وتشمل تطبيق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين في الهيئة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الافتراضية في التشخيص الطبي، فضلًا عن إدارة البيانات بشكل رقمي لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: نتطلع إلى تحقيق قصة نجاح جديدة في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مايكروسوفت، مشيرًا: أصبحت جميع منشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة مميكنة بشكل كامل بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وتابع: لدينا 52 مستشفى تتم كافة الإجراءات داخلها بشكل مميكن باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

لافتًا إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة حتى الآن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في رقمنة الخدمات الصحية والتي جاء أبرزها إصدار 250 مليون صورة أشعة مؤرشفة إلكترونيًا، بالإضافة إلى 54 مليون وصفة طبية إلكترونية في محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب السيد إيفانجيلوس كريسافيديس، مدير القطاع العام بشركة مايكروسوفت بوسط وجنوب وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن "مايكروسوفت تؤمن بأهمية التكنولوجيا في تحسين القطاع الصحي، وأن لديها رؤية طموحة لدعم التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي بمصر، نسعى لتوفير أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي من شأنها تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق تجربة أفضل للمرضى، وزيادة كفاءة العمل داخل المنظومة الصحية."

مؤكدًا أهمية توظيف الذكاء الاصطناعى لتمكين مستقبل رقمي أكثر ازدهارا فى مصر، مشيرًا أن مايكروسوفت تركّز على تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعى في خدمات الرعاية الصحية بشكل يتماشي مع الطفرة العالمية غير المسبوقة في المجال الطبي.

هذا وقد شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة ، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور محمود الشحات مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والإمداد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمهندس محمد طاهر، مدير إدارة الأزمات والكوارث، والدكتورة ريهام شاش مسؤول التعاون الدولي بمكتب تحقيق الرؤية والشراكات.