سويلم يلتقى المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد جورج بارنجو المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا .

وخلال اللقاء أكد السادة الوزيران على العلاقات المتميزة التى تربط مصر و ليبيريا فى كافة المجالات .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين لخدمة قضايا المياه والتعامل مع تحديات المياه فى كلا البلدين ، مشيرا لحاجة الدول الإفريقية لتطوير إدارة الموارد المائية لديها ، وهو ما دفع مصر لتدشين مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذى قدمته مصر للاشقاء الأفارقة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه بالدول الإفريقية لتمكينهم من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بالقارة ، مشيرا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لتدريب عدد ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة على مدى ٣ سنوات ، وتم تدريب عدد ٢٠٠ متدرب منهم بالفعل .

وفى ضوء ما طرحه الوزير الليبيرى من وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه فى ليبيريا .. فقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة ليبيريا للانضمام لمبادرة AWARe والتى تمثل منصة هامة يمكن أن تستفيد منها ليبيريا لتوفير تمويلات من الجهات المانحة وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مع إمكانية تنفيذ مشروعات اقليمية تضم عدة دول تتشارك فى نفس التحديات ، مشيرا لإمكانية إختيار ليبيريا للمسارات التى ترغب فى المشاركة بها من بين مسارات المبادرة الستة .