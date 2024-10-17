وزارة العمل : فعاليات مبادرة ”سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية " سلامتك تهمنا" بفندق سفير ، بحضور 70 عامل من العاملين بالقطاع الفندقي ، وتناولت المبادرة ، تقديم عدة محاضرات حول : تقييم مخاطر بيئة العمل والتحقيق في الحوادث، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن ذلك الملتقى تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أيضاً أن تلك الجهود تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة ، ومنوهاً إلى أن المحاضرات ألقاها الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، والدكتورة أسماء كمال مفتش مكتب وسط الجيزة ..