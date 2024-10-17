سويلم يلتقي مدير إدارة المياه بالبنك الافريقي للتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ميتشرا جوهانس شيروا المدير التنفيذي لإدارة المياه بالبنك الافريقي للتنمية .

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الافريقي للتنمية فى عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، تحقيقا لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus والذى يعد من اهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة .

كما تضمن اللقاء النقاش حول المشروعات المشتركة القائمة واوجه التعاون المختلفة بين البنك والوزارة ، حيث اكد الدكتور سويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع البنك فى العديد من المجالات .

وأشار الدكتور سويلم أنه ومع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التى تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية ، فقد أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى إقتصادية عند إستخدامها فى إنتاج الغذاء .