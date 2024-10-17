عاجل:- توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية في وقت قياسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية في وقت قياسي، حيث تم توقيعها من قبل وزيري الاستثمار في البلدين على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

أهمية الاتفاقية

في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أكد مدبولي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين من الجانبين.

كما تسهم في حماية الاستثمارات المتبادلة وتسهيل الإجراءات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية.

دعم الاستثمارات المستقبلية

أوضح مدبولي أن الاتفاقية تتضمن بنودًا وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار المتبادل، ما يجعلها خطوة استراتيجية نحو زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم خطط التنمية المستدامة.

تأثير الاتفاقية على التعاون الاقتصادي

تمثل هذه الاتفاقية بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، حيث ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل المشاريع المشتركة، مما يعزز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

تأتي هذه التطورات في ظل التوجهات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية ويدعم خطط التنمية في البلدين.